Макрон решил, что обсуждать российские активы можно только в присутствии Европы

Переговоры об украинском урегулировании можно вести только в присутствии европейских стран, где хранятся замороженные активы России. В этом убежден президент Франции Эммануэль Макрон.

Как заявил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже, страны ЕС должны обязательно присутствовать за столом переговоров, когда речь зайдет о разморозке этих активов. По словам французского лидера, только они обладают компетенцией в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что страны ЕС намерены рассмотреть вопрос об использовании российских активов для Украины на ближайшем саммите Евросоюза. Против такого шага выступает Бельгия, где хранятся средства, передает ТАСС.