На границе Иркутской области и Бурятии третьи сутки продолжается транспортный коллапс

Иркутская область. Федеральная трасса Р258 "Байкал". Пробка из грузовиков на пике растянулась до 84 километров. Движение, как сказали бы водители, черепашье. За сутки проехали полтора километра.

Пробка образовалась из-за непогоды. Пошел снег. МЧС по Иркутской области сообщает, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и 2 декабря. Большегрузы забуксовали. Где-то произошли ДТП. Вот, например, столкнулись фура и микроавтобус. Люди не пострадали, однако несколько мелких аварий стали причиной полной остановки движения.

У машин заканчивалось топливо, у людей - еда и вода. Стоять десятки часов пришлось на 18-градусном морозе. МЧС и местные власти заявили, что организовано девять пунктов питания и обогрева. Однако попасть туда могли далеко не все водители.

"В пробку я встала вчера в 6 часов вечера. Это было 22 километра отсюда. То есть 22 километра я шла сутки. Еды я не видела, воды я не видела, обогрева я не видела", - говорит Ольга.

Сейчас машины поехали. Экипажи полиции организовали реверсивное движение.

"Экипажи дорожно-патрульной службы полиции в настоящее время в ручном режиме регулируют транспортный поток в обе стороны в Слюдянском районе Иркутской области. Полицейские рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния в указанном направлении", - говорится в сообщении МВД.

Кстати, некоторые водители нашли в этой пробке и плюсы: "Но виды, конечно... Снега насыпало, красиво".

Трасса проходит вдоль побережья озера Байкал. И каждый в этом заторе - хотел он этого или нет - получил возможность посмотреть по сторонам.