Шесть медалей привезли российские школьники с Китайской олимпиады по математике

Эти ребята - не обычные пассажиры "Шереметьево". Это победители Китайской национальной олимпиады по математике. Шесть человек - шесть медалей. Вся российская сборная поднялась на пьедестал Китайской олимпиады. Два золота, три серебра и бронза. Задания, рассказывает золотой призер Андрей Шишко, были не из простых: "Ключевой ход, например, в первой части состоял в том, что для некоторой тройки точек неравенство треугольника превратилось в равенство, а это значит на самом деле, что эти точки лежат на одной прямой".

Такой успех - не везение. Это система. За нашими математиками - годы серьезной подготовки.

"Это большая дополнительная работа, близкая где-то к науке, где-то к спорту, поскольку олимпиада - это решение задачи за отведенное время. В этом году задача на Китайской олимпиаде была сложнее, чем все, которые были на Всероссийской в прошлом году", - говорит Александр Кузнецов, педагог дополнительного образования Президентского физико-математического лицея №239.

Но поездка - это не только напряженные туры. У наших ребят была возможность увидеть Китай. И древние храмы, и современные небоскребы Пекина. А еще - завести друзей со всего мира. Математика, уверена Арина Прокудина, универсальный международный язык: "Мы погуляли по Китаю, купили очень много сувениров, познакомились с ребятами из разных стран".

Сборная - это всегда команда из разных уголков России. На этот раз честь страны защищали шесть школьников - из Москвы, Татарстана, Челябинской и Московской областей. И каждый из них доказал свое право быть в команде, привезя домой медаль. А уже в следующем году ребят ждет новый уровень – международная математическая олимпиада в Шанхае.