Правительство расширяет налоговые льготы по специальным инвестиционным контрактам и добавит в перечень критически важных ещё 11 перспективных направлений. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Механизм помогает привлекать частные инвестиции в прорывные решения. Этой мерой поддержки уже пользуются предприятия автомобильной и химической промышленности, фармацевтики, металлургии, сельхоз- и нефтегазового машиностроения. В результате объем вложений превысил 2 триллиона рублей. Было создано свыше 40 тысяч новых рабочих мест.

Еще одна преференция касается - производителей высокотехнологичного оборудования.