Правительство расширяет налоговые льготы по специальным инвестиционным контрактам и добавит в перечень критически важных ещё 11 перспективных направлений. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Механизм помогает привлекать частные инвестиции в прорывные решения. Этой мерой поддержки уже пользуются предприятия автомобильной и химической промышленности, фармацевтики, металлургии, сельхоз- и нефтегазового машиностроения. В результате объем вложений превысил 2 триллиона рублей. Было создано свыше 40 тысяч новых рабочих мест.
Еще одна преференция касается - производителей высокотехнологичного оборудования.
"Чтобы стимулировать спрос на целый ряд такой продукции, включая изделия радиоэлектроники, применяем специальный механизм. Эта преференция обеспечивает предприятиям, конечно же, существенную экономию на налоговых отчислениях, помогает им больше ресурсов вкладывать в свое развитие и в модернизацию промышленных мощностей. Теперь такую льготу также распространим на критически важные технические средства для горного и экологического машиностроения, в том числе и бульдозеры, и комбайны специализированные, установки для очистки воздуха. Мера поможет повысить конкурентоспособность сложной, повторяю, сложной российской продукции, которая используется в шахтах при добыче полезных ископаемых", - сказал Мишустин.