Зеленский высказался о назначении нового главы офиса вместо Ермака

Достойных людей на должность главы офиса президента на Украине много. В этом убежден украинский лидер Владимир Зеленский. На вопрос об уволенном с этой позиции Андрее Ермаке Зеленский ответил на совместной пресс-конференции в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, он намерен провести еще дополнительные консультации. Эти встречи украинский лидер запланировал по его возвращении на Украину. И его выбор зависит от некоторых вещей. Пресс-конференция транслировалась на официальном YouTube-канале главы украинского государства.

Об увольнении главы офиса президента Украины Андрея Ермака стало известно 28 ноября. В тот же день следователи Национального антикоррупционного бюро Украины пришли к нему с обыском из-за подозрений в участии в коррупционных схемах.