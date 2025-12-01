В России появятся передвижные аптеки

Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел прием граждан в режиме видеоконференции, в ходе которого прозвучало предложение жительницы небольшого поселка в Архангельской области о передвижных аптеках. Предназначаться они будут в первую очередь для проживающих в удаленных населенных пунктах.

Идею Медведев назвал очень хорошей, хоть и не новой.

"Сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные будут опробованы", - цитирует Медведева РИА Новости.

Зампред Совбеза при этом отметил, что по данной теме решения пока не было из-за одного затруднительного аспекта - контроля за оборотом лекарств.