Турецкий адмирал призвал Анкару ответить на удары Киева по танкерам

Контр-адмирал Военно-морских сил Турции в отставке Джем Гюрдениз призвал Анкару ответить на удары ВСУ по танкерам в Черном море. Попытки Киева и его союзников наказывать турецкие суда, устраивать провокационные атаки на турецком шельфе недопустимы - особенно на фоне усилий Турции обеспечивать безопасность транспортировки украинского зерна.

Гюрдениз - соавтор турецкой оборонной доктрины "Голубая родина". Адмирал напомнил в соцсети X, что Турция не может игнорировать такие инциденты. Анкара должна ответить в соответствии со своими интересами и международным правом.

Сообщения об ударах по нескольким нефтяным танкерам, которые шли под флагами африканских стран, появились 28 ноября. Kairos, направлявшийся из Египта в Новороссийск, загорелся в 28 милях от берегов Турции. Virat, направлявшийся из Севастополя в сторону Турции, получил повреждения в 35 милях от турецких берегов. Сообщалось, что на оба судна оказали "внешнее воздействие" - их атаковали украинские безэкипажные катера.