Политолог Камкин оценил мирные переговоры по Украине

Какой план разрешения конфликта на Украине может предложить во вторник в Москве представитель президента США? Насколько сильно сейчас позиция Вашингтона расходится с позицией лидеров стран Евросоюза? На что рассчитывают европейские "ястребы", призывая фактически к ещё большему раздуванию конфликта?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Пока что российской стороне никакого кодифицированного варианта плана в письменном виде не представлено. То, с чем едет Уиткофф, мы пока можем только догадываться. Это еще достаточно открытый вопрос", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео