МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации активов России

Министерство иностранных дел Бельгии призвало отказаться от экспроприации активов России, передает ТАСС.

Глава ведомства Максим Прево назвал эту идею авантюрой. Он предложил продолжать финансирование Украины с помощью "классического общеевропейского займа".

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что считает беспокойство Бельгии по поводу использования активов России обоснованным. И добавила, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Бишкеке сказал, что Москва будет относиться к возможной конфискации как к воровству. И правительство уже разработало схему ответа на подобные действия Европы.