Слухи о скорой переброске на территорию Украины широко распространились среди французских солдат. Как пишет газета Journal du Dimanche, военнослужащие Вооруженных сил Франции все чаще говорят о передислокации.

Никогда перспектива отправки на Украину не казалась столь неизбежной для военнослужащих французских вооруженных сил, пишет издание. В то же время, многие военные уверены: если они отправятся в зону конфликта, будет кровавая бойня.

Эммануэль Макрон ранее объявил о завершении работы "коалиции желающих" над гарантиями безопасности для Украины. Вопрос участия Соединенных Штатов в реализации гарантий решится в ближайшие дни, подчеркнул президент Франции.