Абсолютным безумием назвали на Западе заявление председателя Военного комитета НАТО о возможности рассмотрения альянсом нанесения упреждающего удара по России. Адмирал Джузеппе Каво Драгоне накануне заявил газете Times о возможности таких действий альянса.

Как подчеркнул журналист Томас Фази в соцсети X, Запад уже наносит удары по России. Он пояснил, что любые действия Украины против российской территории возможны только благодаря западной технической и логистической поддержке.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила: заявления альянса о возможном нанесении ударов по России — это попытка подорвать усилия по урегулированию на Украине. А высказывания Драгоне подводят жирную черту под мифом о "сугубо оборонительном" характере НАТО.