Собянин поздравил школьников из Москвы с наградами международной олимпиады

Сергей Собянин сообщил в своем канале, что московские школьники завоевали медали на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров - три золотых и одну серебряную.

Проходила олимпиада на федеральной территории "Сириус". Состязались там школьники из 24 стран.

Так, золотые медали получили Анна Михайлова из лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова, Иван Ермолаев из школы №2044 имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, Арсений Гасаненко из Международной школы смешанного обучения.

Гасаненко при этом был признан абсолютным победителем олимпиады.