Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента уточнил, что это произошло вечером 30 ноября.

Командующий группировки "Восток" доложил Путину о начале освобождения Гуляйполя в Запорожской области.

Верховный главнокомандующий поставил задачи по обеспечению бойцов СВО всем необходимым на зиму.

Ранее в ходе пресс-конференции глава государства отметил, что российская армия сохраняет позитивную динамику по всем направлениям специальной военной операции, темп наступления увеличивается.

Как добавил российский лидер, ВСУ рискуют в скором времени утратить боеспособность.