Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск

Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Владимир Путин заявил, что ВС РФ наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО.

В целом мы наблюдаем, что войска объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта", — сказал глава государства.

Российский лидер также поручил Минобороны и Генштабу принять все необходимые решения для должного снабжения войск зимой.

"Министерству обороны, Генштабу нужно подумать о снабжении войск в наступающий зимний период", — сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

Президент подчеркнул, что особенности зимнего периода нужно иметь в виду.