Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в ДНР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Красноармейска в ДНР.

"Войска группировки "Центр" освободили город Красноармейск и продолжают уничтожение подразделений противника в Димитрове", — сообщил Герасимов Путину во время посещения президентом РФ одного из командных пунктов управления специальной военной операции.

Начальник Генштаба также доложил об освобождении трех населенных пунктах в Харьковской области.

"В рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще три населенных пункта — это Синельниково, Цегельное и Двуречанское", — заявил Герасимов.

Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО вечером 30 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.