Рубио: США хотят скорейшего прекращения украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Об этом 2 декабря сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

"Госсекретарь подтвердил цель США завершить конфликт как можно скорее и достичь долгосрочного мира", — сказано в сообщении.

Рубио и Вадефуль обсудили предпринимаемые усилия по содействию прекращения конфликта на Украине, уточнил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.

Ранее США предложили план по урегулированию украинского конфликта. 23 ноября Вашингтон и Киев провели консультации по плану в Женеве. Позже, 30 ноября, делегации США и Украины провели встречу во Флориде.

2 декабря президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры ориентировочно должны пройти во второй половине дня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.