В Болгарии митинг обернулся столкновениями с полицией

В столице Болгарии мирный массовый митинг оппозиции перерос в ожесточенные столкновения с полицией. В полицейских, охранявших правительственные здания, полетели камни, бутылки и пиротехника.

Стражи порядка ответили слезоточивым газом. Часть манифестантов атаковала отделение правящей партии. Всего на улицы Софии вышли около 20 тысяч человек, протестуя против принятия бюджета страны на следующий год.

В проекте документа, впервые рассчитанном в евро, заложено сокращение социальных расходов, повышение налогов, а также рост госдолга. Президент страны Румен Радев призвал протестующих прекратить насилие, но счел недовольство граждан обоснованным. Предложил правительству уйти в отставку и провести досрочные парламентские выборы.