Белый дом объявил о серьезной переработке мирного плана по Украине

Соединенные Штаты серьезно доработали положения по разрешению украинского конфликта. Об этом рассказала в понедельник, 1 декабря, пресс-секретарь Белого дома Керолайн Ливитт.

После американо-украинских переговоров, содержание которых официально не разглашается, чиновница отметила, что "мы изложили пункты на бумаге" и "эти пункты были существенно доработаны".

Что касается деталей, Ливитт заявила, что предоставит переговорщикам возможность их обсудить, но заверила, что "в целом мы настроены довольно хорошо" и есть надежда на скорое разрешение конфликта между Россией и Украиной.

Переговоры с Киевом прошли, по словам спикера Белого дома, очень хорошо. Также Ливитт заявила, что Вашингтон "в равной степени говорит с обеими сторонами", сообщает ТАСС.

В Москве 2 декабря ожидают спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа — его примет российский лидер Владимир Путин. Раскрывать детали обсуждения с американской стороной плана по Украине с журналистами в Кремле отказались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "в данном случае Уиткофф гораздо более импонирует".

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что американская сторона не устанавливала каких-либо дедлайнов в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом Трамп заверил, что удовлетворен ходом переговоров по украинскому вопросу: "У Украины есть ряд сложных проблем, но, думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось".