Новая беда настигла Ларису Долину: это касается ее дочери

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала благотворительный фонд, одним из учредителей которого являлась дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. Сообщается, что причина указана такая, как "ликвидация некоммерческой организации по решению суда", передает РИА Новости.

Интересно, что фонд был открыт в 2013 году, в январе 2021 года собственницей была назначена Ангелина Долина, однако через два месяца она перестала быть учредителем.

Напомним, в Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.

28 ноября суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньгами певицы.