Сальвадор Насралла против Насри Асфуры: Трамп вмешался в дела еще одной страны

Дональд Трамп неожиданно вмешался в ход выборов президента Гондураса. Американского лидера возмутило, что избирательный совет этого государства в Центральной Америке якобы преждевременно завершил подсчет голосов.

По мнению Трампа, местный избирком обработал лишь 47% бюллетеней. Предварительные результаты показывали, что кандидат Насри "Тито" Асфура, которого ранее поддержал президент США, с небольшим перевесом опережал своего соперника – Сальвадора Насраллу. При этом данные экзиполов показывают, что победу на выборах одерживала кандидат правящей Партии свободы и перестройки Рикси Монкада. Фаворит Трампа занимал лишь третье место.

Дональд Трамп увидел в приостановке подсчетов голосов попытку изменить результаты президентских выборов.

"Если это так, их ждет адская расплата", - написал американский лидер в Truth Social, добавив, что демократия должна восторжествовать.

Выборы в Гондурасе прошли 30 ноября. Дональд Трамп публично поддержал Насри "Тито" Асфуру, чем вызвал волну критики в стране из-за попыток вмешательства в ее внутренние дела.