Непубличная жена Ивана Урганта сразила красотой: вот какое сокровище прячет ведущий

Иван Ургант был официально женат дважды. От второй жена Натальи Кикнадзе у него подрастают дочери Нина и Валерия.

Шоумен является одним из самых закрытых представителей отечественного шоу-бизнеса. Детали своей личной жизни он предпочитает не афишировать. Лишь время от времени, по каким-то особым поводам, Иван может поделиться в социальных сетях свежими фотографиями близких людей.

А вот его падчерица Эрика куда более открыта. Так, в честь Дня Матери, она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию родительницы. Отметим, что Наталья Кикнадзе совершенно непубличная, она спокойно и комфортно живет в тени более известного супруга. Если ее фотографии и появляются в Сети, то они обычно довольно сдержанные, камерные.

Но в этот раз на снимке Эрики супруга Ивана Урганта предстала в коротком платье с декольте, которое выгодно подчеркнуло длину и стройность ног. В Сети поклонники пришли в восторг и осыпали Наталью Кикнадзе комплиментами.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)