Европа готовится к войне против России, вопрос лишь в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Как заявил венгерский политик, стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году. Это означает, что война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году.

Однако нельзя допустить, чтобы "мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны" — нужно помнить про риск "пожара" на всем европейском континенте. При этом опасения внушает то, что "в Брюсселе не было принято ни одного решения, которое могло бы снизить напряжение от конфликта", подчеркнул Сийярто.

Европа, наоборот, предпринимает меры, которые углубили напряженность, сделали ее еще более серьезной и длительной, цитируют политика "Известия". Но это ударило по самим европейским странам, поскольку вызвали инфляционные кризисы, спровоцировали резкий рост цен на энергию и продукты.

Европа не скрывает недружественного настроя по отношению к России и пытается подорвать диалог, налаживающийся между Москвой и Вашингтоном. Еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт заявил, что американские власти при продвижении своего плана мирного урегулирования конфликта на Украине должны избежать "исторической ошибкой огромных масштабов". Такой ошибкой политик счел отказ от попыток "наказать" Россию и привлечь к ответственности за спецоперацию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия видит и учитывает милитаристские заявления, звучащие с Запада. Он заявил, что "нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне". Позиция Москвы состоит в том, что необходимо "всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее".