Владимир Зеленский должен уйти в отставку уже на этой неделе. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук со ссылкой на свои источники.

По словам украинского депутата, Зеленскому отдали приказ сложить полномочия. Кто это сделал, Дмитрук сказать не смог. Не стал он раскрывать и источник этой информации.

При этом Артем Дмитрук уверен, что Зеленский не выполнит приказ. Он назвал президента Украины человеком, который будет тянуть время и придумывать оправдания, чтобы отсрочить неизбежное.

"Это без преувеличения лучшая надежда на то, что мы избавимся от этого режима", — добавил он.

Прокомментировал Дмитрук и увольнение Андрея Ермака. По мнению депутата, желающих возглавить офис президента Украины нет, поскольку украинские чиновники понимают, что "она настолько прогнила, что вот-вот рухнет в горящую лаву". Кроме того, сам Владимир Зеленский боится ставить на это место кого-то нового, поскольку такой человек получит доступ к информации о преступных и коррупционных схемах киевского режима, написал Дмитрук.