Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

Накануне поздно вечером в Кремле Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области. Александр Хинштейн доложил президенту: ситуация в регионе остаётся непростой, но неуклонно меняется к лучшему.

Полностью разминированы 92 населённых пункта. Жителям пострадавших приграничных территорий выделяют адресную помощь, для чего создан специальный координационный совет. Курская область получает беспрецедентный объём поддержки и рассчитывает на полноценное восстановление и дальнейший рост экономики.

Путин: Что считаете наиболее приоритетным на данный момент с точки зрения восстановления экономики?

Хинштейн: Очень важно в этой работе не только восстановить то, что было разрушено врагом, очень важно обеспечить условия для социально-экономического развития региона, в том числе и прорывного, создать конкурентные преимущества, потому что понимаем, сегодня находимся в непростой ситуации.