Собянин сообщил об открытии первого пищевого технопарка "Рябиновая 44"

В Москве открылся первый технопарк для предприятий пищевой сферы - "Рябиновая 44". Как отметил сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, это даст новый импульс развитию отрасли.

Большой комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров находится в районе Очаково-Матвеевское и получил статус инвестиционного приоритетного проекта. Ключевыми резидентами станут компании, которые занимаются питанием для школ и детских садов, обжаркой кофе, производством пищевых добавок, а также готовых блюд. В технопарке создадут более 300 тысяч рабочих мест.