Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-летнего Максима Петрова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 10-летнего Максима Петрова. У мальчика тяжёлая форма острого лимфобластного лейкоза. Позади реанимация, два блока химиотерапии. Ребёнок справился с очень тяжёлыми осложнениями и сейчас пока в ремиссии. Но в любой момент болезнь может вернуться, поэтому Максиму срочно необходим специальный противорецидивный препарат. Стоит он больше 4 миллионов рублей. Родители просят о помощи.

Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Юный инженерный гений. Увлечённо работает с 3D принтером. Максима с раннего детства мало интересовали игрушки. Гораздо больше - техника. А еще одно большое увлечение - фонтаны. У семьи была традиция - каждый год ездить на открытие фонтанов в Петергоф. Но в этот раз Максим неожиданно отказался. Объяснил - сильно устаю, не доеду. Родителей это насторожило. Сразу обратились к врачам.

"Ничего не хотелось, только лежать. И пошёл в поликлинику сдавать кровь. А оттуда уже вызвали скорую", - рассказал Максим Петров.

На скорой - сразу в реанимацию. Анализ крови был катастрофическим - почти полностью отсутствовали здоровые клетки. Гиперлейкоцитоз, поражение центральной нервной системы. В семье навсегда запомнили этот день, когда узнали страшный диагноз - 8 августа 2025-го. У Максима - острый лимфобластный лейкоз.

"Было очень страшно. Какая-то беспомощность и безысходность. Было ощущение, что какая-то бетонная плита нас придавила и выхода нет", - говорит Кристина Петрова, мама Максима.

Сначала - реанимация. Потом несколько курсов химиотерапии. Максим переносил их очень тяжело. Практически не мог ходить. Но о своём тяжёлом диагнозе знал с самых первых дней.

"Когда он был в реанимации один, ему было очень страшно, он постоянно задавал кучу вопросов - что сейчас будут делать, насколько это больно, сколько это продлится, когда уже закончится, что еще планируется. Лечащий врач ему всегда рассказывает о его предстоящих манипуляциях, так ему легче переносить их", - рассказала мама Максима.

Иммунитет мальчика сильно ослаблен. Нельзя выходить из дома. Ограничен круг общения. Вот и бабушка не поднимается в квартиру. Даже в день рождения.

Сейчас Максим - в ремиссии. Пока. Риск рецидива смертельной болезни очень высокий. Поэтому жизнь мальчика по-прежнему под угрозой. Чтобы закрепить результат лечения, необходим специальный препарат. Стоимость его - больше четырех миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. Родители надеются на помощь неравнодушных людей.

"Я у него спросила - Максим, чтобы ты сделал, если бы у тебя была волшебная палочка? И я почему-то думала, что он скажет, что вот, чтобы я выздоровел, чтобы я исцелился и был здоров. А он сказал - я бы сделал парк фонтанов, как в Петергофе. А если бы у меня была волшебная палочка, то я бы сделала, чтобы Максим был здоров", - говорит Светлана Скоблякова, бабушка Максима.

И это тот случай, когда волшебником может стать каждый - чтобы помочь Максиму выздороветь и осуществить свои мечты.

Ещё раз напомним - лекарство Максиму необходимо срочно. Болезнь может вернуться в любой момент, поэтому лечение откладывать нельзя. И ваша помощь нужна прямо сейчас.

