Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать предоставление Украине 140 миллиардов евро под залог российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, европейские чиновники попросили ЕЦБ выступить в качестве кредитора для Euroclear Bank, чтобы избежать кризиса ликвидности. Однако европейский регулятор отказался: предложение Еврокомиссии эквивалентно предоставлению прямого финансирования правительствам. Это нарушает мандат Европейского центробанка, поэтому он отклонил соответствующий запрос.

Судьбу многомиллиардных российских активов, замороженных западными странами под предлогом санкций, обсуждали, по сведениям ABC News, на переговорах во Флориде между представителями Украины и Соединенных Штатов. Однако ни одна из сторон не сообщала, к чему пришли участники встречи.

При этом министр иностранных дел королевства Максим Прево вновь высказался категорически против экспроприации российский активов. Политик назвал это авантюрой и предложил финансировать Киев с помощью "классического общеевропейского займа". Прево при этом отметил в соцсетях, что нет "ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы".