Audi зарегистрировала три товарных знака в России

Автопроизводитель Audi (входит в состав концерна Volkswagen, который свернул деятельность на российском рынке после начала спецоперации) зарегистрировал одноименный товарный знак в России.

Как сообщает ТАСС, заявка на регистрацию знака Audi была подана в Роспатент 18 июля из Германии. Товарный знак регистрируется по 14 классам международной классификации товаров и услуг, включая товарные средства, печатную продукцию и страховые операции.

Telegram-канал SHOT, в свою очередь, сообщает, что Audi получила разрешение на использование трех товарных знаков, под которыми компания сможет выпускать в России автомобили, комплектующие и разнообразные аксессуары. Это, в частности, распространяется и на слоган Vorsprung durch Technik ("Преимущество через технологии").

В октябре сообщалось, что компания Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами в связи с заинтересованностью в возвращении к работе в России. Источники отмечают, что участники этих переговоров обсудили различные варианты взаимодействия Toyota с российскими дилерами.

Между тем президент России Владимир Путин напомнил, что "мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас", однако эти западные компании "пытаются нас душить". На такие действия глава государства призвал "отвечать им взаимностью, зеркально действовать".