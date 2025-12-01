Муж набросился на Проклову: "Ты у нас бомжиха? Бутылки собираешь, банки"

Елены Проклова была замужем три раза. В 2015 году она развелась с бизнесменом Андреем Тришиным, от которого родила дочь Полину. После этого артистка решила, что больше под венец не пойдет.

Развод с Тришиным был мирным. Бывшие супруги, прожившие вместе 30 лет, продолжили общение. Андрей даже помогал Елене по хозяйству, приезжал в гости. А когда у него случилось несчастье, на помощь пришла бывшая жена.

В какой-то момент мужчина осознал, что развод был ошибкой. Он решил вернуть Проклову. Недавно бизнесмен сделал актрисе предложение.

В новом выпуске шоу "Пусть говорят" Елена Проклова объяснила, почему вообще в свое время решилась на развод. "Многие знают, что я очень люблю консервировать, поэтому собираю красивые баночки, бутылочки, обтираю их, придумываю красивые наклейки. И вдруг мне Андрей говорит: "Ты у нас бомжиха? Бутылки собираешь, банки". А я такая вся из себя красивая: французские духи, новый спортивный костюм… "Я бомжиха? Тогда все!" — крикнула и пошла подавать заявление на развод", - рассказала актриса.

Лишь по прошествии времени она поняла, насколько это было глупым решением. "Сейчас я это все слушаю и думаю: "Ну какая дура!". Такие вещи нужно учиться оставлять позади", - убеждена Проклова.

По мнению актрисы, в ее супружеской жизни с Андреем Тришиным было гораздо больше радости и благодарности, чем обид, претензий и разочарований.