Москвичам пообещали барическую депрессию в декабре

На ноябрь и декабрь приходятся самые "мрачные" дни в европейской части России, что объясняется двумя причинами. Об этом рассказал во вторник, 2 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт в интервью ТАСС, хмурое небо и дефицит солнечного света в последние два месяца календарного года объясняется астрономической причиной — сейчас очень короткий световой день.

Однако главная проблема, по словам Вильфанда, состоит в том, что именно в ноябре и декабре наиболее развита циклоническая деятельность. В метеорологии есть понятие "барическая депрессия", обозначающее периоды сниженного атмосферного давления и сопутствующей большой облачности.

Метеоролог отметил, что "бывали годы, когда в ноябре и декабре солнце светило всего по 30 минут в день", из-за чего "такая барическая депрессия поневоле переходит в социальную депрессию".

Из-за недостатка солнечного света портится настроение, поэтому Вильфанд призвал "создавать благоприятную погоду в доме".

Ухудшение погоды и сокращение светового дня приводит к тому, что многие жалуются на упадок сил, сонливость и плохое настроение. Эксперты предложили способы, которые помогут нормализовать циркадные ритмы и улучшить общее самочувствие в ожидании весны.

Еще одна причина резкого ухудшения самочувствия многих людей — магнитные бури. Ученые предупредили, что прогноз, с точки зрения возмущений магнитосферы Земли, вызываемых солнечной активностью, на предстоящую неделю выглядит весьма негативно. Не исключено, что декабрь 2025 года может войти в историю солнечной физики с не самой приятной точки зрения.