Юрист объяснил, кого могут лишить честно купленной квартиры

Покупка квартиры требует предельной внимательности и тщательной проверки многих аспектов, один из них — являлась ли эта недвижимость объектом дарения. Юрист Филипп Терехин объяснил, в каких случаях добросовестный приобретатель может лишиться квартиры.

Как отметил эксперт в интервью агентству "Прайм", мнение о том, что подаренную квартиру могут забрать в течение трех лет, связано со сроками исковой давности. Для оспоримых сделок действует годичный срок, для ничтожных — трехлетний. При этом отсчет начинается с момента, когда лицо узнало о нарушении. В отдельных случаях общий предел составляет до десяти лет.

Это важно помнить при покупке квартиры у человека, который получил ее в подарок. Даже добросовестный покупатель может лишиться недвижимости, если суд признает недействительной исходную сделку дарения. Основания перечислены в Гражданском кодексе: недееспособность дарителя, притворная сделка с целью вывода имущества, скрытая продажа.

Чтобы уменьшить риски, перед покупкой жилья у человека, получившего его в подарок, нужно проверить всю подноготную: когда и почему оформили дарение, не имел ли долгов даритель, не было ли у него проблем со здоровьем и дееспособностью.

Особое внимание следует проявить, если речь идет про "свежий" договор дарения. Общее правило — чем дольше квартира пробыла в собственности продавца, тем спокойнее, отметил Терехин, хотя и это не стопроцентная гарантия.

В целом, покупая подаренную квартиру, важно помнить, что договор дарения гораздо легче оспорить, чем куплю-продажу: он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками.

