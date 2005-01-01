Проскурякова рассказала о проблемах с Николаевым: "Мне дома звезду не надо!"

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.

Артисты познакомились в 2005 году. После концерта Николаева в Екатеринбурге 23-летняя начинающая певица решила дождаться исполнителя у служебного входа и передала ему диск со своими песнями.

Но композитор не спешил звонить талантливой артистке. Второй раз они встретились, когда Юлия прилетела на конкурс "Народный артист" в Москву. Но и тут ей не улыбнулась удача. Уезжая из столицы, девушка сама позвонила Николаеву, а он в ответ предложил встретиться.

В итоге в 2010 году Юлия и Игорь поженились. В интервью Лауре Джугелия Проскурякова отметила, что в быту ее совершенно не волновало, что супруг у нее - один из самых успешных и востребованных артистов.

"Не считала, что мы какого-то разного статуса, социального уровня или я недостойна любви Игоря Николаева... Я из хорошей любящей семьи… Была уверена, что, даже если замуж выйду за президента, дома он пусть будет мужчина, но мусор выносит… Мне дома звезду не надо!" - заявила певица.

Проскурякова призналась, что поначалу их отношения были далеки от идеала. Влюбленные часто ссорились, и Юлии казалось, что каждая размолвка это конец. "Мы ругались, расходились, я убегала. Ты знаешь же, когда в отношениях тебе кажется, что все ужасно. Все, мы сейчас расходимся, и это навсегда. Я испытывала какие-то такие эмоции. Я никогда ни с кем не жила вместе. Конечно, у нас были стычки", - сообщила Юлия.