Танкер "Мидволга 2", следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает во вторник, 2 декабря, Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Как уточняют турецкие власти, судно было атаковано в 80 километрах от побережья Турции. Жертв удалось избежать, "у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, судно не запрашивает помощь".

Минтранс Турции отмечает, что двигатели танкера не повреждены — он сохранил ход и самостоятельно следует к порту Синоп, сообщает RT.

Ранее в Кремле подчеркнули, что атаки украинских беспилотных катеров на танкеры в Черном море возмутительны — это посягательство на суверенитет Турции, в чьей зоне ответственности происходят подобные нападения на мирные суда.

Контр-адмирал Военно-морских сил Турции в отставке, соавтор турецкой оборонной доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз призвал Анкару ответить на удары ВСУ по танкерам в Черном море в соответствии со своими интересами и международным правом.

Даже спонсоры киевского режима выразили недовольство действиями своих подопечных. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине разумнее было бы воздержаться от подобных действий, поскольку они могут привести к эскалации ситуации.