Жена выставила фото с любовником Дибровой: Товстик так и сияет от счастья

В Сети ходят слухи, будто Роман Товстик вернулся к жене Елене. Поводом послужило видео, на котором супруга бизнесмена предстала перед людьми с округлившимся животом. Теперь интернет-пользователи судачат, не ждет ли она седьмого ребенка от Романа или просто так и не пришла форму от предыдущей беременности.

А теперь Елена опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" архивную фотографию, на которой запечатлена с улыбающимся Романом. Однако о примирении супругов, вероятно, говорить не приходится. На это намекнула сама Товстик в подписи к снимку.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Испытания помогают стать нам лучше, если мы настроены их преодолеть! Роман не оставил мне выхода после того, как подал за моей спиной разные иски, поэтому я приняла решение пройти достойно это испытание, и на это у меня хватит сил", - интригующе заявила Елена.

Однако телеграм-канал "Светский хроник", внимательно оценив информацию на сайте одного из столичных судов, где рассматривается дело Товстиком, не нашел новых исков. Они по-прежнему делят имущество и решают вопрос с местом жительства детей. Однако есть нюанс. Миллиардер требует с Елены уже не десять тысяч в месяц на ребенка, а побольше - исковые требования он увеличил.