Вторник, 2 декабря, является важным днем для мира. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как написал Дмитриев в социальной сети Х, важность этого дня определяет то, что "команда, которая разработала мирное соглашение президента Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине".

Кремль до этого подтверждал, что 2 декабря российский лидер Владимир Путин примет специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

Накануне прибытия Уиткоффа в Москву Белый дом объявил, что Соединенные Штаты серьезно доработали положения по разрешению украинского конфликта. Переговорщикам предоставляется возможность обсудить детали. В Вашингтоне также подчеркивали, что "в целом мы настроены довольно хорошо" и есть надежда на скорое разрешение конфликта между Россией и Украиной.

Источники западных СМИ, близкие к переговорам, утверждали, что мирные переговоры по украинскому конфликту продлятся в лучшем случае еще несколько месяцев — в Киеве остались довольны новой версией американского мирного плана.