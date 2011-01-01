В Москве прошел бал выпускников "Школы Росатома"

В Москве прошёл бал выпускников "Школы Росатома". На торжественном мероприятии собрались более 200 юношей и девушек, их родители и, конечно, педагоги.

Этот масштабный образовательный проект был запущен в 2011 году. С тех пор к нему присоединились более 350 школ и 550 детских садов - в разных городах страны. В том числе и отдалённых, и закрытых, где расположены предприятия атомной отрасли.

"За 15 лет - более 200 тысяч выпускников, которые прошли через проекты "Школы Росатома". Я хорошо помню, как рождался этот проект 15 лет назад. Стояла простая и важная задача - сделать так, чтобы дети работников атомной отрасли и жителей атомных городов - закрытых городов - могли получить образование на столичном уровне", - отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.