Цвета года Огненной Лошади: какие оттенки использовать для привлечения любви и удачи в 2026-м

Какой цвет будет главным в год Огненной Лошади? Чем поможет чёрная ручка? И что привлечёт любовь? В магию цвета погрузилась рубрика "Астропрогноз" - на канале "ТВ Центр"

Чтобы оседлать удачу в 2026 году, используйте астромагию цвета. В новом году нам нужно будет проявлять напор и решительность, а также активность. И в этом нам будет очень сильно помогать красный цвет: все его оттенки от алого до винного. Используйте его в аксессуарах, в одежде и в макияже. А для женщин это еще и шарфик, и красные туфельки, помада и перчатки. Все, что вас делает неотразимой.

Для мужчин красный цвет может быть в цвете ремня, верхней одежды, галстука и даже подтяжки. Белый цвет будет воздействовать на ваших собеседников и партнеров. Раскрывать их и делать более честными и откровенными. Также это тот цвет, который вас поддержит. Если вам нужно будет разобраться со своей мотивацией, используйте украшения.

А вот если вам нужно собраться и везде и всюду успевать, то вам поможет ручка коричневого или черного цвета. Именно ей пишите все свои планы.

Деньги и творчество привлечет зеленый цвет. Обязательно дома и на рабочем столе держите хотя бы небольшой живой цветущий цветок, а любовь привлекут цвета Венеры: розовый, голубой и все пастельные оттенки.

Серый цвет поможет легко учиться и быстро адаптироваться в коллективе и в ситуации, а желтый и оранжевый поддержит вашу харизму, оптимизм и умение радоваться жизни, что бы ни случилось, как и хозяйка нашего года.

Астролог Алена Никольская специально для "ТВ Центра"