США предупредили ЕС о плане вернуть России активы после подписания мира с Украиной

Американские власти заявили спецпосланнику Евросоюза по санкциям Дэвиду О'Салливану о планах вернуть России ее заблокированные активы после подписания соглашения по Украине. Об этом рассказали во вторник, 2 декабря, информированные источники.

Как сообщает собеседник Politico, еще летом во время приезда европейского чиновника в Вашингтон "американские чиновники со всей определенностью дали ему понять", что намереваются вернуть России активы, замороженные в рамках санкций.

При этом изначальная версия американского мирного плана, появившаяся в СМИ, гласила, что 100 миллиардов долларов из российских активов направят на усилия по восстановлению Украины и инвестициям в ее экономику, под эгидой США.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва будет относиться к возможной конфискации своих замороженных активов как к воровству, которое больно ударит по самой Европе. При этом политик риторически поинтересовался, кто педалирует эту тему: "Вороватая верхушка Украины от европейцев учится? Или европейцы учатся у украинской верхушки?"

Однако Европа не желает оставлять эту тему и настаивает, чтобы ее мнение поставили во главу угла при принятии решения о судьбе российских активов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры об украинском урегулировании можно вести только в присутствии европейских стран, где хранятся замороженные активы России.