Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. Об этом рассказали во вторник, 2 декабря, в Службе внешней разведки России.

Ведомство напомнило про принятый французским кабмином декрет № 2025-1030, который разрешает задействовать частные военные компании (ЧВК) для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения".

Пресловутые ЧВК возьмут на себя, по сведениям СВР, задачи, с которыми не справляется украинская армия, включая перехват российских воздушных целей и освоение поставляемой Западом боевой техники.

Москва будет рассматривать привлечение западных ЧВК к участию в конфликте на Украине как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России, цитирует заявление Службы внешней разведки РИА Новости.

За день до этого сообщалось, что слухи о скорой переброске на территорию Украины широко распространились среди французских солдат. Военнослужащие Вооруженных сил Франции все чаще говорят о передислокации, причем многие из них убеждены: если западный контингент отправятся в зону конфликта, будет кровавая бойня.

При этом французский президент Эммануэль Макрон заверял, что так называемая коалиция желающих после завершения конфликта на Украине разместит свои силы "вдали от фронта". По его словам, речь идет про "силы для подстраховки", которые пока "находятся на этапе создания".