Кремль раскрыл содержание предстоящей встречи Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудят на встрече во вторник, 2 декабря, понимания, которых достигли Вашингтон и Киев по урегулированию украинского конфликта. Об этом объявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, предстоящая встреча станет важным шагом к мирному решению конфликта на Украине. Москва открыта к переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках спецоперации.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия хочет урегулирования украинского конфликта "на многие поколения вперед", сообщает ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что 2 декабря — важнейший день для мира.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что удовлетворен ходом переговоров по украинскому вопросу: "У Украины есть ряд сложных проблем, но, думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось".