Собянин вручил московским семьям медали и ордена "Родительская слава"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды многодетным родителям. Это ордена и медали ордена "Родительская слава". В списке свыше 20 семей, в нескольких из них проживают восемь детей.

Второго декабря в московской мэрии зал полон тех, кто заслуживает не только аплодисментов, а настоящего триумфа. Сергей Собянин выходит к трибуне и сразу ставит точку: "За 15 лет число многодетных семей в Москве выросло в 3,7 раза". И это не просто цифры. За ними жизни, судьбы и уникальные истории, которые каждый день создают мамы и папы с четырьмя, пятью, а то и восемью детьми.

"Ни одна медаль, ни один орден, ни одна награда так не трогает сердца, как награды "Родительская слава". То, что вы делаете – это можно даже назвать словом "подвиг", потому что это самое сложное, самое трудное, требующее не просто рабочего дня, а всей жизни, всей жизни, которую вы посвятили, чтобы стать большими прекрасными семьями. То, что вы делаете, вы закладываете будущее нашего города и нашей страны", - отметил Собянин.

В семье Сазоновых — восемь детей. Признаются – в их доме всегда шумно. В основном, от детского смеха. Но бывают и трудности, с которыми неминуемо справляются. Мама Елена отвечает: сложно — это когда нет любви и поддержки. В их семье, которая сегодня получили ордена и медали "Родительская слава", на любви и поддержке держится весь дом вот уже без малого 30 лет.

Дмитрий и Ольга Погосовы воспитывают четверых детей. Сохранить тепло, заботу и уют в доме – первоочередное, чтобы дети выросли счастливыми, говорит глава семейства. Ольга с иронией добавляет: ещё капля терпения.

"Нашу семью объединяет в первую очередь взаимная любовь, взаимное уважение, взаимопонимание. И я бы сказал еще, когда какие-то трудности встречаются, снисходительное отношение к каким-то моментам, которые вдруг вызывают напряжение. Но на самом деле у нас напряжений практически никаких нет. Мы живем в дружной хорошей замечательной семье", - отметил Дмитрий Погосов.

Мэр подчеркивает: награды — это не просто благодарность, а символ государственной поддержки. Каждый месяц таким семьям выплачивают компенсации — за питание, коммунальные услуги, форму в школу. Речь идет о тысячах рублей, которые помогают семьям дышать легче и уверенно смотреть в будущее.