В столице стартовал проект "Зима в Москве"

В столице стартовал ежегодный проект "Зима в Москве". На улицах уже зажгли гирлянды. Выставили сказочные инсталляции. Начали работу катки, открылись предновогодние ярмарки. Как создают атмосферу праздника в городе, на улицах которого ещё нет ни одной снежинки?

Сверкающие гирлянды, украшенные елки, причудливые инсталляции. Все это так и тянет сфотографировать. В столице царит новогодняя атмосфера. Подводит только погода. Но отсутствие снега и морозов не стало помехой праздничному настроению и привычным зимним забавам.

Вчера жители и гости столицы впервые в сезоне опробовали лед в Парке Горького. Покрытие идеальное. И таким оно останется даже в оттепель при десяти градусах. Уже открыты десятки катков в разных районах Москвы.

Чтобы окунуться в зимнюю сказку, необязательно вставать на коньки. Достаточно просто выйти на улицу. В городских парках начали работу новогодние ярмарки и, конечно, тематические фестивали. Один из таких - в усадьбе Коломенское.

"И наш фестиваль имеет такую склонность, переезжать из усадьбы в усадьбу, потому что основной целью фестиваля является привлечение внимания москвичей и туристов к наследию историческому в Москве, которого очень много", - рассказала Ирина Кокорева, руководитель дирекции специальных проектов в Мостуризме.

Здесь за мгновение можно оказаться в девятнадцатом веке. И даже примерить наряд той эпохи. Правда, домой так уйти не получится, но оригинальная фотография точно останется на память.

Новый год, конечно, ассоциируется с подарками. Их всегда очень приятно получать, но еще лучше радовать ими других. "Фабрика подарков" - благотворительный проект, который помогает детям, живущим на новых территориях, и нашим бойцам в зоне СВО почувствовать приближение праздника. Каждый желающий может отправить открытку с добрыми пожеланиями, игрушки, а также предметы первой необходимости.

А еще можно осуществить мечту тяжелобольного ребенка. Благотворительная акция "Добрая елка" проходит в четвертый раз. За это время удалось исполнить желание нескольких тысяч ребят, оказавшихся в непростом положении. Чтобы стать волшебником, достаточно просто зайти на сайт "Доброй елки" и выбрать, кого хотите порадовать. А можно и снять желание с одной из елок благотворительной акции.

"Добрых елок в Москве очень много. Очень много, кто принимает участие. Забирают иногда и целыми предприятиями эти желания. Просто проходящих мимо горожан много, которые идут гулять. Поэтому каждый год нам удается выполнить все желания", - отметила Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

И все это столичный проект "Зима в Москве", который объединяет более 400 площадок. Концерты, спортивные активности, кинопоказы и экскурсии - всё, чтобы праздник остался в столице до весны.