В Пушкинском музее открылась выставка "Августейшие. Куклы"

Французские бульдоги в натуральную величину. Это автоматоны - сложные механические игрушки и диковинки прошлых столетий. В залах Пушкинского музея собраны игрушки, которые создавались как произведения искусства и были у детских наследников престола и семей из высшего света. Об этом - новая экспозиция "Августейшие. Куклы".

На выставке пространство словно меняет масштаб. Посетители уменьшаются до размера замочной скважины, через которую можно попасть в кукольную сокровищницу.

Фарфоровые красавицы из Франции и Германии конца XIX века с головой из неглазурованного фарфора, или бисквита, в свое время произвели фурор. Их лица были реалистичными, а взгляд поражал глубиной.

"Это ручная работа. И так как это высокотемпературное производство, у многих портилось зрение из-за этого, потому что выдували это стекло вручную. Там было несколько этапов, слоев, которые давали этот глубокий эффект человеческого зрачка", - рассказала Диана Панская, коллекционер, куратор выставки.

В Париже появились "куклы-дамы" с гардеробами от лучших модельеров. Наряды фарфоровым законодательницам мод шили из дорогого кружева, парчи и шёлка. Кукольный мир был точной копией взрослого. Девочек готовили к роли на светском рауте. И игры были репетицией будущей жизни - с учетом строгого церемониала и придворного этикета.

"Они с куклами пили чай и готовили на плите, и мастерили одежду этим же куклам. То есть у них была своя собственная жизнь, со всеми атрибутами присущими взрослой жизни", - рассказала Диана Панская.

Русские производители создавали своих кукол, более компактных, одетых по эскизам этнографов.

"Одна губерния отличалась от другой, во-первых, вышивками, узорами этих вышивок. И, допустим, у Могилевской губернии мы видим, что на плечах красные вставочки есть. У куклы в костюме Калужской губернии таких украшений на плечах нет", - пояснила Екатерина Лисицына, старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор выставки.

Всего на выставке - несколько сотен редчайших предметов из российских музеев и частных коллекций.

"Впервые мы показываем в таком объеме, мы показываем не всех кукол, мы показываем конкретно вторую половину XIX века. Это особый срез и видно, что это особый стиль. Мне кажется, что это тот редкий случай, когда выставка интересна будет всем", - отметила Ольга Галактионова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Не забыли и о мальчиках - раритетная железная дорога и механические игрушки. На выставке можно буквально заглянуть в комнату сына последнего российского императора. Даже обои здесь такие же, какие были в Александровском дворце.