Оскандалившуюся Ларису Долину оставили без миллионов: решение приняли в высоких кабинетах

Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку компании "Музкульт", которая связана с дочерью Ларисы Долиной, на получение гранта в размере 76,6 миллиона рублей.

Средства планировалось направить на программу поиска и поддержки новых талантов в сфере эстрады. Проект должен был стартовать в январе 2026 года и завершиться в феврале 2027 года, однако заявку не одобрили, передает телеграм-канал "Абзац".

Отмечается, что при поддержке ПФКИ реализуется программа MUSCULT, в рамках которой также работает Музыкальная академия Ларисы Долиной.

Ходят слухи, что это может быть связано со скандалом, в который угодила прославленная исполнительница. В Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.

28 ноября суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньгами певицы.