Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом рассказали во вторник, 2 декабря, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство, отличились бойцы группировки "Восток. Кроме того, подразделения группировки войск "Север" освободили Волчанск Харьковской области, а подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение города Красноармейск в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша армия успешно продолжает спецоперацию, при этом количество возвращаемых территорий увеличивается, как и темп их возвращения. Украине это обходится дорого, лишь в октябре потери украинской армии достигли 47 тысяч человек. Также очень высоки показатели дезертирства.

Посещая один из ключевых пунктов управления Объединенной группировки войск, глава государства и верховный главнокомандующий ВС России отмечал, что за последние дни установлен контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории, в том числе и той, которая еще находится код контролем противника.