Мирное соглашение с Украиной должно устранять изначальные причины, которые привели к началу специальной военной операции. Об этом рассказал во вторник. 2 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля пообщался с представителями средств массовой информации Индии накануне визита в эту страну президента России Владимира Путина.

Как напомнил Песков, "у нашего президента были изначальные причины принять решение о начале специальной военной операции". Потенциальное мирное соглашение по урегулированию конфликта с Украиной должно устранять указанные первопричины.

Процесс мирного урегулирования непрост, подчеркнул представитель Кремля: "Пока мы не заключаем немедленное мирное соглашение, это очень сложно".

Предстоит решить в ходе мирных переговоров немало вопросов, включая стремление Украины к членству в НАТО, против чего выступает Россия. Также под вопросом, "будет ли Украина добиваться размещения иностранных войск или сил НАТО на своей территории, рядом с нашими границами", учитывая, что Москва также против этого, отметил Дмитрий Песков.

Тем не менее, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы поспособствовать созданию атмосферы мира, предсказуемости и стабильности, цитирует политика РИА Новости.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что предоставление гарантий безопасности Украине — не условие, а результат мирного урегулирования кризиса, разразившегося на территории этой страны. Предоставлять такие гарантии киевскому режима надлежит строго на основе устранения первопричин украинского конфликта.

При этом американский лидер Дональд Трамп, говоря о перспективах заключения мира на Украине, заявил, что "у Украины есть ряд сложных проблем, но, думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось". При этом в целом переговоры "идут, и идут хорошо", а шансы на заключение мирного соглашение остаются хорошими, отмечал политик.