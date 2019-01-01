Лекарства не помогли больной страшным недугом Кате Семеновой

Певица Екатерина Семенова, которую многие называют просто Катей Семеновой, стала широко известна в 80-е годы благодаря хитам "Подруги замужем давно", "На минутку", "Любовь прекрасна и грустна" и так далее. В 2019 году она получила Приз зрительских симпатий на телепроекте "Три аккорда".

Самое интересное, что Семенова никогда не мечтала быть артисткой. По словам певицы, в музыкальную школу она ходила из-под палки, учителя звали ее "крокодилом", мечтали поскорее от нее избавиться и что она до сих пор не знает идеально нотной грамоты. "У меня был голос как у девочки-медведя", - отметила Катя.

Но именно пение спасло жизнь Кате Семеновой. Дело в том, что в молодости она заболела туберкулезом. Причем обычные лекарства не помогали, и тогда было принято решение об альтернативном лечении, передает "Мир новостей".

"Я лечилась больше года, но у меня такое строение организма, что на лекарства, которые предлагали в тубдиспансере, организм не реагировал, не было динамики в лечении", - объяснила Семенова.

Интересно, что не помышляющая о сцене будущая артистка поработала и уборщицей, и санитаркой, и даже делопроизводителем. Живет она в Москве в спальном районе в той самой квартире, где появилась на свет. Однако артистка не жалеет об этом. По словам Семеновой, она не избалована бытом и не умеет быть богатой, хорошо у нее получается только тратить.