Агата Муцениеце родила третьего ребенка

Накануне, 1 декабря, актриса Агата Муцениеце родила девочку в московском роддоме Лапино, передает Super.

Примечательно, что пока артистка не спешит радовать поклонников радостной новостью в соцсетях. Вместо этого Агата продолжает выкладывать заготовленный контент с беременным животом.

Напомним, в мае Муцениеце объявила, что выходит замуж за музыканта, аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. А уже летом актриса перестала скрывать третью беременность. Отметим, что у Агаты есть сын Тимофей и дочь Мия от первого мужа, актера Павла Прилучного. А вот для Петра Дранги ребенок стал первенцем.

Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу 25 августа. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в самом центре Москвы. Актриса призналась, что взяла фамилию мужа.