Российские лыжники и сноубордисты отстояли право выступать на международных соревнованиях

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встал на сторону российских атлетов, которые оспаривали решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать спортсменов из России до международных соревнований. Об этом рассказал во вторник, 2 декабря, российский министр спорта Михаил Дегтярев.

Как подтвердил глава Минспорта, Россия выиграла иск в CAS к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

Детярев подчеркнул, что это судебное решение открывает для российских спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что гимн Российской Федерации прозвучал на церемонии награждения международного турнира по дзюдо впервые с 2022 года. Благодаря тому, что Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать с государственными символами, россиянин Аюб Блиев получил золотую медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби под звуки гимна России.

Этому предшествовал важный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS). Он признал, что решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований является дискриминационным. Запрет на национальную символику это не отменило, но стало знаковым явлением для атлетов из России и Беларуси.