Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

День, когда стоит проверить баланс карты перед покупкой: возможны технические сбои при оплате или неожиданные списания. Наличные в кармане не помешают!

Тельцы

Луна в вашем знаке капризничает: вы чувствуете одно, говорите другое, делаете третье. Ничего страшного: к вечеру все встанет на свои места, будьте добрее к себе.

Близнецы

Даже у вас сегодня мысли путаются, а нужные слова, как назло, забываются. Не пытайтесь разобраться во всем и сразу – углубитесь в какую-то одну тему.

Раки

На работе возможны недопонимания из-за нечетких инструкций или технических проблем. Уточняйте детали! Лучше дважды переспросить, чем потом переделывать.

Львы

Сегодня лучше воздержаться от острых шуток и двусмысленностей - велик риск быть неправильно понятым. В соцсетях и чатах могут разыграться настоящие битвы.

Девы

Если планируете поездку или учебу - будьте готовы к техническим заминкам: транспорт может опоздать, а онлайн-платформа зависнуть. Имейте запас времени!

Весы

Разговоры о деньгах сегодня могут зайти в тупик: вы говорите об одном, а собеседник слышит совсем другое. Лучше перенести финансовые обсуждения на другой день.

Скорпионы

Меркурий в вашем знаке жаждет докопаться до истины, но близкие почему-то не готовы к допросу с пристрастием. Вы уверены, что хотите узнать их честные ответы?

Стрельцы

Рабочие рутинные дела могут застопориться из-за мелких технических неполадок: принтер заклинит, файл не откроется, интернет пропадет. Запаситесь терпением и кофе.

Козероги

Творческие идеи сегодня сложно донести до других - то ли слова не те, то ли аудитория не та. Не расстраивайтесь и, по возможности, отложите публичные выступления.

Водолеи

Общение с родственниками напоминает игру в испорченный телефон – сплошные недоразумения. Только ваше знаменитое семейное чувство юмора спасет ситуацию!

Рыбы

День, когда документы теряются, а встречи переносятся. Если планировали важные переговоры или поездку - будьте готовы к внезапным переменам и имейте план Б.